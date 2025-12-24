Uyuşturucu soruşturması genişliyor: 22 kişi hakkında gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda da 22 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği ve 20 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın adliyeden saniye saniye aktardığı yeni gelişmeye göre; "Uyuşturucu maddeyi imal ve ticaret", "uyuşturucuyu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" ile birlikte "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlamaları kapsamında 22 isme gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 20 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan evlerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise şöyle denildi;

"EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan , 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; -kokain maddesi -esrar maddesi -Uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı verildi.

MAHMUT UĞUR ZİYLAN TANIDIK BİR İSİM

Bugün yapılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında FLO ayakkabı yönetim kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan da yer aldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER TAM LİSTE

Hamdi Burak Beşer: İş insanı

Mahmut Uğur Ziylan: İş insanı

Erdi Çetin

Uğur Can Peker

Melisa Şahin

İhsan Aygün

Melissa Fidan Çalışkan: Model

Nuran Çokçalışkan: Oryantel

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan: Oyuncu

Murat Can Şirin

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

Ozan Kılıç

Esra Yoldaş Balcı

Semavi Siverek

Mehmet Tosmur

Halime Göçmen

Ercan Siverek

Yılmaz Burak Bozkurt