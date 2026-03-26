Denizli’de ağaçta görülen maymunlardan biri yakalandı

Son zamanlarda Türkiye'de görülen "kaçak maymun" vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde arıcılıkla uğraşan Tahsin Güntaş, kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazide bir ağacın üzerinde iki maymun olduğunu fark etti.

Daha önce bölgede böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Güntaş, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

MAYMUNLARDAN BİRİ YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu maymunlardan biri yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Ekipler, ağaçlık alandan uzaklaşan diğer maymunun yakalanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili konuşan Tahsin Güntaş ise bölgede ilk kez maymun gördüğünü belirterek, gördükleri karşısında oldukça şaşırdığını ve durumu hemen yetkililere bildirdiğini söyledi.