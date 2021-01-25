Uzungöl'de yıkım için geri sayım başladı

Son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çeken Uzungöl’ün eski görünümüne kavuşması için çalışmalar başlıyor.

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl’ün eski görünümüne kavuşması için başlayacak çalışmalara kısa bir süre kaldı.

Misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin binbir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

İLK OLARAK GÖLÜN ETRAFI BOŞALTILACAK

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl için hazırlanan proje ile gölün etrafı boşaltılacak.

YOL VE PEYZAJ ÇALIŞMASI

Eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlarında onarılacağı Uzungöl’de çalışmalarında 2021 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLECEK

40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl’de trafik sorununa da el atılacak. Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsü ile gelen misafirlerini cezbeden Uzungöl’de yaşanan en büyük sorunların başında gelen trafik çilesi için giriş ve çıkışlarda otoparklar yapılacak.

Özellikle turizm sezonunda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl, yaşanan yoğun trafik bu proje ile ortadan kaldırılacak.

1. ETAP ÇALIŞMALARI

Uzungöl’de bir inceleme gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl’ü dünya markası haline getireceklerini söylemişti.

Bakan Kurum’un bu açıklamalarının ardından 18. madde uygulamasının yapılacağı Uzungöl’de çalışmalar tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile Uzungöl’de 1. etapta yürütülecek çalışmalarda göl etrafındaki yapılara müdahale edilecek.

Çaykara Belediyesi tarafından yapılan duyuruda 18. madde uygulaması nedeniyle çalışmalarında tamamlandığı belirtilerek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanarak yürürlüğe giren Uzungöl 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması Uzungöl Mahallesi 1. etapta Gölbaşı mevkii, 2. etapta merkez mevkii, ve 4. Etapta İnceli mevki tamamlanarak 18.01.2021 itibarı ile 1 ay süre ile belediyemizde askıya çıkarılmıştır” ifadelerine yer verildi.