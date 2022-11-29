Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Kirişçi, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nı ziyaret ederek mevcut ve önceki dönem milletvekilleri ile bir araya geldi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından düzenlenen sohbet toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile yapılan toplantıya TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve 24 ve 27. Dönem Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç; TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Burdur 22, 23, 24, 26 ve 27. Dönem Milletvekili Bayram Özçelik, 22 ve 23. Dönem Trabzon, 24. Dönem Ankara Milletvekili ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl başta olmak üzere mevcut ve önceki dönem milletvekilleri katıldı.

"Tarım ve gıda alanında tam bir entegrasyon sağlanmalı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, başarılı ve yenilikçi çalışmalarından dolayı Bakan Kirişçi’ye teşekkür etti.

Türk dünyasının tarım ve gıda alanında tam bir entegrasyon sağlaması gerektiğini belirten Çalışkan, bu sayede Türk dünyasında kaliteli ve uygun fiyatlı gıda arzı güvenliği, kırsal kalkınma ve rekabetçi tarımsal üretimin sağlanabileceğini; bölgesel refah seviyesi farklılıklarının ortadan kaldırılabileceğini; üretim faktörlerinin etkin kullanılabileceğini; doğal yaşamın ve çevrenin desteklenebileceğini ve Türk dünyasının sağlıklı bir ekonomik büyümeye ulaşabileceğini ifade etti.

Vahit Kirişçi'den Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na ziyaret VİDEO



Türk dünyasının tarım alanındaki projeleri için bakanlıktan destek istedi

Türk dünyasının tarım alanında birçok ortak proje hayata geçirebileceğini ifade eden Çalışkan, Vakıf olarak her konuda göreve hazır olduklarını belirtti. Vakfın bünyesinde kurdukları Türk Dünyası İş Konseyi üyesi iş insanlarının hem ülkemiz hem de Türk Dünyası için önemli ve stratejik yatırımları gerçekleştirmek için hazır olduklarını söyleyen Çalışkan, bu konuda Bakanlığın kendilerini yönlendirmelerini ve destek olmalarını talep etti.

"Tarımda dijitalleşme ve verimliliğin artırılması konusuna çok önem veriyoruz"

Daha sonra söz alan Kirişçi, bakanlığın çalışmaları ve projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Pandemi döneminin ardından tarım ve gıda konusunun artan öneminden bahseden Kirişçi, tarımda dijitalleşme ve verimliliğin artırılması konusuna çok önem verdiklerini belirtti.

Kamuoyunda birçok konunun yanlış bilindiğini ve bu konuda toplumu doğru bilinçlendirmek için çok çalıştıklarını söyleyen Kirişçi, bakanlık olarak gıda fiyatlarını etkileyen birçok gereksiz maliyeti azaltmak için özellikle büyükşehirlerde kent tarımının artırılmasına yönelik yeni projeler başlattıklarını ifade etti.

"Önce kendimiz için üreteceğiz"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye önceliği ihracat olmaması gereken bir ülke, eve lazım olan komşuya haramdır sözü gereği biz önce kendimiz için üreteceğiz. Üretimin temel girdisi mazot ve gübre ise bunları da biz ithal ediyorsak doğal olarak ithal edilen bir ürünle bir üretim yapıp onu tekrar ihraç edebiliriz. Biz 2021 yılı itibarıyla 25 milyar dolarlık ithalat yaptıysak, bunun karşılığında da 17,5 milyar dolarlık ithalat yaptıysak ve bizim 7,5 milyar dolarlık da bir dış ticaret fazlamız varsa o zaman bizim için bu ülke üretmiyor gibi bir yaftanın ne kadar mesnetsiz olduğu da açıkça anlaşılacaktır.





"2022 yılında 65 milyonu doyuran bu ülkenin üreticisi, bugün 85 milyonu doyuruyor"

Kaldı ki 2022 yılında 65 milyonu doyuran bu ülkenin üreticisi, bugün 85 milyonu doyuruyor. O gün 15 milyon turiste ikramda bulunan Türkiye, bugün 50 milyon turiste ikramda bulunuyor. O gün 4,5-5 milyonluk mülteci yoktu. Bugün 5 milyona yakın bu rakamlar var. Ülke olarak üreten önemli bir ülkeyiz ve gayrisafi tarımsal hasıla noktasında Avrupa’da birinci sırada olan dünyada da ilk 10’da olan bir ülkeyiz. Bu yönlerimiz bizi rehavete düşürmemeli. Arkadaşlar dijitalleşme önemli, insanların zamanı kıymetli. Zamanı boşa harcamamamız gerekiyor. 21 yıldan beri uygulanan ÇKS’yi e-Devlet üzerine taşıdık. Artık vatandaşın 2 tane muhtarın azasından bir belge alması veya ziraat odalarına uğramasını gerektiren bir durum yok. Diğer e-Devlet uygulamaları nasıl yapılıyorsa bunu da o hale getirdik.





"Mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirinden ayıracağız"



Mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirinden ayıracağız. Tarla benim, ister ekerim ister ekmem. Hayır biz diyoruz ki tarlan 2 yıl boş kalırsa 1 yıl sonra bu tarlaya bir kiracı bulacağız. Kiraya vereceğiz ve kira bedelini de hesabına yatıracağız. Şu anda atıl olan boş alanların üretime kazandırılmasını sağlayacağız."

Kirişçi, konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.