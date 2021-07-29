Vaka sayısı 23 bine dayandı! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bakan Koca'da yanıt geldi..

Vaka sayısının giderek artmasıyla birlikte, yeniden kısıtlama olup olmayacağı gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlar, "Kısıtlamalar geri mi geliyor?" sorusunu araştırıyor. İşte Koca'nın açıklamaları..

Türkiye'de aşılamanın artmasıyla birlikte kademeli normalleşmenin 3. etabına geçildi.

Yasakların kaldırılmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı ve insan hareketliliği arttı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine akın etti.

Yaşanan bu hareketlilik sonrası vaka sayısı 23 bine dayandı. Bu durum, "Yeniden kısıtlamalar gelir mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu'nun ardından bir açıklama yaparak, kısıtlamalarla ilgili sorulara net yanıtlar verdi.

YENİDEN KISITLAMA OLUR MU?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca, yeni yasakların gelip gelmeyeceği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır.

Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır."

"ÜÇÜNCÜ TEHLİKE KAYIPLARIN ARTMASI"

Koca, üçüncü tehlikenin ise kayıpların artması olduğunu ifade ederek, "Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli.

Ancak yaygın olarak aşı olmadan sadece risk grubunun aşılanması ile onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi, büyüklerimizi korumak için önce kendi aşılarımızı olmamız şart. Bana bir şey olmuyor düşüncesi ile sevdiklerimizi riske atabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.