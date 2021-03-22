Çok yüksek riskli iller kategorisine giren Antalya’da maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Turizm kenti Antalya, 100 binde 119,18 vaka ile ortalama vaka sayısını ikiye katlarken kent merkezinde vatandaşlar maskesiz dolaştı.

Kapalı yol bölgesinde denetim yapan polis ekipleri, maskesiz dolaşan vatandaşlara uyarıda bulunarak bilgilendirme yaptı.

Görüntü alındığını gören maskesiz vatandaşlar, gazetecilere gülerek poz verdi.

"EVDE DURA DURA PATLAYACAĞIZ"

Bu kadar kalabalığın Antalya için normal olduğunu söyleyen vatandaş Ramazan Kunduracı, “Bu kadar kalabalık olacak. Burası Antalya. Keşke kırmızıya dönmese, vatandaşlar duyarlı olsa. Buralar kapalıydı. Açılınca vatandaşlar gelmeye başladı. İnsanlar, evde durmaktan sıkıldı. Korkuyoruz ama korka korka çıkıyoruz yapacak bir şey yok. Evde dura dura patlayacağız. Patlamaktansa hastalık daha şey geliyor. Virüs hortluyor mu patlıyor mu biz de bilemedik.” diye konuştu.

"ALLAH'TAN KORKSUNLAR"

Mehmet Erdem ise “Canımız sıkıldı, dışarı çıktım. Kırmızıya dönsün Antalya. İnsanoğluna az bile. Allah nasibime korona olmayı yazmadıysa ben olmam. Koronadan korkmasınlar, Allah’tan korksunlar.” şeklinde konuştu.

Vaka sayısı hızla artan Antalya'da sokaklar doldu VİDEO