Vakaların artışa geçtiği Rize'de, ekipler denetim için sahada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre yeniden yükselişe geçen iller arasında yer alan Rize’de, denetimler artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre yeniden yükselişe geçen iller arasında Rize de yer alıyor.

Geçen hafta 100 bin kişide 188 vaka görülen kentte, 13-19 Mart’ı kapsayan tarihlerde bu sayı 202’ye çıktı. Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile Rize’de denetimler artırıldı. Polis ekipleri, işlek cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe ve maske konularında sık sık uyarıyor.

RİZE, VAKA SAYISINDA ALARM VERİYOR

‘Dinamik Denetim’ kapsamında ekipler, sahadaki çalışmalarını sürdürdü. Denetim ekipleri iş yerlerini gezdi, cadde ve sokaklarda kalabalığın yoğunlaştığı noktalarda vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Kentte vatandaşların yoğun olduğu parklarda oturma alanları şeritlerle kapatıldı. Ancak yine de vatandaşların şeritleri geçerek banklara oturduğu gözlendi.

Bu arada Rize’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları izleyen meraklı bir grup vatandaş da insan yoğunluğunun oluşmasına sebep oldu.

"İŞİ OLMAYAN SOKAĞA ÇIKMASIN"

Sırtındaki mandalina fidanı ile evine dönmeye hazırlanan Zekiye Demirci (79), “2 ay üstüne sokağa çıktım, ilaçlarım vardı, onları hallettim, bir daha 2 ay sonra gelirim. Eldivenlerimi taktım, maskemi taktım, 2 saate işimi hallettim, 3’üncü saatte evimin yolunu tuttum. İşi olmayan çıkmasın sokağa, iş olan da hızlıca halletsin dönsün.” dedi.

Asiye Bir de “Vakaların artışı kalabalıktan oluyor bence, dikkat etmiyoruz demek ki. Herkes düzgün maskesini taksa, ellerini dezenfekte etse yeniden düşen iller arasında olacağız.” diye konuştu.

"BİR ŞEYLERİ YANLIŞ YAPIYORUZ Kİ VAKALAR ARTTI"

Meryem Dural ise, “Yanlış yapıyoruz, demek ki bir şeyler eksik oluyor ki yeniden tırmanışa geçti Rize'de vaka sayıları. Ben işim oldukça ayda bir çarşıya iniyorum, işlerimi hallediyorum. Bu işin çözümü gene bizde.” ifadelerini kullandı.

Süleyman Dinç de “Maalesef ki görevimizi yerine getirmiyoruz. Devlete yardımcı olmamız lazım, konulan kurallara uyarsan her şey çok kolay çözülecek. Meydanda bina yıkımı var vatandaşlar oturmuş onu izliyor, daha ne diyelim.” dedi.