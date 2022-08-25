Van'da evlat nöbetindeki ailelere HDP binasından zafer işareti yapıldı

Kentin işlek caddesinde bir araya gelen aileler, HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Terör örgütü PKK aleyhine slogan atan ailelere, bina içerisindeki HDP’lilerden zafer işareti yapıldı.

Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan annelerden sonra Hakkari, Şırnak ve Van başta olmak üzere birçok ilde bulunan HDP binalarının önünde, ailelerin haklı eylemleri devam ediyor.

Van'da aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor.

Ellerinde "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizlerlerle HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi.

Zafer işareti yaptılar

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan ailelere, bina içerisindeki HDP’lilerden zafer işareti yapıldı.

O anları gören aileler öfkelenerek tepkilerine devam etti, polis ekipleri ise zor zapt etti.

"Siz satılık anne ve babalarsınız”

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu ifade ederek, “Hem bizim çocuklarımız çalıyorlar hem bizim ciğerlerimizi söküp götürüyorlar hem de perdelerin arkasında balkonda zafer işareti yapıyorlar. Bize gülerek, 'Siz boşuna burada oturuyorsunuz. Siz satılık anne ve babalarsınız' diyorlar. Biz evlatlarımız için buradayız. Biz burada ne mal ne mülk peşinde değiliz. Ben sadece Şeyma’nın peşindeyim. Benim ciğerimi yakanın yüzü hiçbir zaman gülmesin inşallah. Canım nasıl yanıyorsa, onların ciğeri de aynı şekilde yansın. Ben sonuna kadar buradayım. Ya zafer ya ölüm. Hepimiz evlatlarımızı HDP’den PKK’dan alacağız. Şeyma için buradayım Şeyma’mı ya alacağım ya alacağım.” dedi.

"Çocuklarımızı almadan onların yakalarından düşmeyeceğiz"

Üç yıldır eylemini sürdüren Gülcan Biçer’in babası Necmettin Biçer, “Emperyalist güçler iyi bilsin ki, biz çocuklarımızı almadan onların yakalarından düşmeyeceğiz. En son çocuğumuz dağdan inene kadar biz buradan ayrılmayacağız.” ifadelerini kullandı.