Van'da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi

PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri alabilmek için eylem yapan ailelere, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyeleri de katılarak destek verdi.

Van’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları eylem 34’üncü haftasında da kararlılıkla devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarının yanı sıra dövizler taşıdı.

DHA’nın haberine göre aileler; Dağları kurtlara, kuşlara bırakın, Çocuklarımızı istiyoruz, Anneler nöbette, Artık yeter, yakamızdan düşün, Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

Polis, çevrede aileler için güvenlik önlemleri aldı.

Ailelerin sesini müzikle kısmaya çalıştılar

Aileler, HDP binası önünde, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atarken, parti binasındakiler yüksek sesli müzikler açarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Parti binasından yüksek sesle müzik açılarak eylem engellenmeye çalışıldı.

Gazi ve Şehit Aileleri Federasyonu da eyleme katıldı

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyeleri de ailelerin eylemine katılarak onlara destek verdi.

Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici, "Van Terörden Zarar Görenler Derneği ve tüm üyelerimizle birlikte evlat nöbetinde direnen ailelerimize desteğimizi sunduk. Sunmaya da devam ediyoruz. Diyarbakır’daki evlat nöbetinde olan annelerimize desteklerimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. PKK terör örgütünü buradan bir kez daha lanetliyorum." diye konuştu.

“Sesimizi bastırmak istiyorlar”

10 yıl önce PKK’lı teröristlerin kaçırdığı kayınbiraderi Fatih Aslan için eyleme katılan Aynur Aslan, "Fatih geri gel, yuvana dön. Annen çok hasta, senin geri gelmeni istiyoruz. Yazıktır gençliğine yazık. Annen çok hasta annen için gel. Sesimizi bastırmak istiyorlar. Kazanamayacaklar, biz kazanacağız. Anneler kazanacak, onlar kaybedecek. Buradan bütün anne babalara sesleniyorum. Çocuğu giden ya da gitmeyen herkes gelsin, çocuklarını istesinler." dedi.