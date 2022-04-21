Petrol
108.1
1.22%
Euro
16.02
0.56%
Dolar
14.70
0.17%
Altın
919.63
-0.41%
Borsa
2558
1.27%
Bitcoin
628.278
1.47%
BTXN Coin
29.48
-1.79%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Van'da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi

    PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri alabilmek için eylem yapan ailelere, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyeleri de katılarak destek verdi.
    • 21.04.2022 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi

    Van’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları eylem 34’üncü haftasında da kararlılıkla devam etti.

    Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarının yanı sıra dövizler taşıdı.

    DHA’nın haberine göre aileler; Dağları kurtlara, kuşlara bırakın, Çocuklarımızı istiyoruz, Anneler nöbette, Artık yeter, yakamızdan düşün, Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

    Polis, çevrede aileler için güvenlik önlemleri aldı.

    Ailelerin sesini müzikle kısmaya çalıştılar

    Aileler, HDP binası önünde, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atarken, parti binasındakiler yüksek sesli müzikler açarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.

    Parti binasından yüksek sesle müzik açılarak eylem engellenmeye çalışıldı.

    Van da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi #1

    Gazi ve Şehit Aileleri Federasyonu da eyleme katıldı

    Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyeleri de ailelerin eylemine katılarak onlara destek verdi.

    Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici, "Van Terörden Zarar Görenler Derneği ve tüm üyelerimizle birlikte evlat nöbetinde direnen ailelerimize desteğimizi sunduk. Sunmaya da devam ediyoruz. Diyarbakır’daki evlat nöbetinde olan annelerimize desteklerimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. PKK terör örgütünü buradan bir kez daha lanetliyorum." diye konuştu.

    Van da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi #2

    “Sesimizi bastırmak istiyorlar”

    10 yıl önce PKK’lı teröristlerin kaçırdığı kayınbiraderi Fatih Aslan için eyleme katılan Aynur Aslan, "Fatih geri gel, yuvana dön. Annen çok hasta, senin geri gelmeni istiyoruz. Yazıktır gençliğine yazık. Annen çok hasta annen için gel. Sesimizi bastırmak istiyorlar. Kazanamayacaklar, biz kazanacağız. Anneler kazanacak, onlar kaybedecek. Buradan bütün anne babalara sesleniyorum. Çocuğu giden ya da gitmeyen herkes gelsin, çocuklarını istesinler." dedi.

    Van da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi #3

    Van da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi #4

    Van da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi #5

    Van da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi #6

    Van da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi #7

    Van da, HDP önündeki eyleme gazilerden ve şehit aileleri de destek verdi #8


    İlginizi Çekebilir

    Hindistan'da başına sarık sardılar
    Dünya

    Hindistan'da başına sarık sardılar

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Denizli'de sokak köpekleri minik Tahir'e saldırdı
    3. Sayfa

    Denizli'de sokak köpekleri minik Tahir'e saldırdı

    Görüş Bildir