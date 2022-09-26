Petrol
83.88
-1.35%
Euro
17.8427
-0.01%
Dolar
18.4529
0.21%
Altın
974.08
0.10%
Borsa
3232
-1.52%
Bitcoin
352.343
-0.76%
BTXN Coin
9.77
-10.61%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Vatandaşa yardım ederken şehit olan uzman çavuşa son görev

    Rize’de geçirdiği trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
    • 26.09.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vatandaşa yardım ederken şehit olan uzman çavuşa son görev

    Rize’nin İyidere ilçesinde görevi esnasında aracı bozulan vatandaşa yardım ederken geçirdiği trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Şehit Özsoy için Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Kılıçkaya Mahallesi’nde tören düzenlendi.

    Şehidin al bayrağa sarılı naaşı ilk önce babaevine götürülerek, helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy’un naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı mahalle meydanına getirildi.

    Eşi gözyaşı döktü

    Burada şehidin eşi Hatice Özsoy, eşinin bulunduğu tabut sarılarak "Seni çok seviyorum" diyerek gözyaşı döktü.

    Toprağa verildi

    Şehidin annesi Fatma Özsoy da, tabuta sarılarak ağladı. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Cenaze namazına; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Vatandaşa yardım ederken şehit olan uzman çavuşa son görev #1

    Vatandaşa yardım ederken şehit olan uzman çavuşa son görev #2


    Barcelona'da Messi için şart
    Transfer dosyası

    Barcelona'da Messi için şart

    Elektrikli Mercedes G Serisi 2024'te geliyor
    Otomobil

    Elektrikli Mercedes G Serisi 2024'te geliyor

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir