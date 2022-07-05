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    Vedat Bilgin: Türkiye’de bütün ailelerin kapısında otomobili var

    Vedat Bilgin: Türkiye’de bütün ailelerin kapısında otomobili var

    Türkiye'nin kalkındığını söyleyen Vedat Bilgin, "Türkiye’de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailelerin kapısında otomobili var, çocukları okuyor." açıklamasında bulundu.
    • 05.07.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 14:53
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Günü “İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı”na katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada Bilgin, Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren doğunun yükselişi içerisinde yükselen ülkelerden birisi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin diğer ülkelerden farklılıkları var. Birisi imparatorluk geleneğine sahip. Gelenek boşuna yaşanmış bir şey değildir. Oradan elde ettiğimiz olağanüstü bir birikim var. İkincisi Türkiye tarihsel olarak sahip olduğu mirası Anadolu coğrafyası üzerinde temsil ediyor. Burası Akdeniz’in merkezinde olan, dünya ticaret yollarının tarihsel olarak merkezinde olan bir yer. Bugün de dünya enerji yollarının merkezinde olan bir yer” diye konuştu.

    Bütün bu nedenlerin Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırdığının altını çizen Bilgin, 2000’li yıllarda 300 dolar olan kişi başına milli gelirin şu anda 10 bin doları geçtiğini söyledi.

    "Bütün ailelerin kapısında otomobili var, çocukları okuyor"

    Türkiye’nin zincirlerini kırdığını ve kalkındığını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

    “Bizim rakamlarımıza bakmayın, OECD rakamlarına bakın. Türkiye 2000’de neydi? Sanayide hangi ürünleri üretiyordu, savunma sanayinde neler vardı? NATO’nun verdiği işe yaramaz, eskimiş üstelik hibe altında verip sonradan para istediği silahların dışında neyi vardı? Baktığınız zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Türkiye’de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailelerin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz.”

    Vedat Bilgin: Türkiye’de bütün ailelerin kapısında otomobili var VİDEO

    "Dünyanın yaşadığı bu kriz bizi fevkalade etkiliyor"

    Gelişmiş ülkelerin en büyük problemin yalnızca enflasyon artışı olmadığını hızlı şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi olduğunun altını çizen Bilgin, “Dünyanın yaşadığı bu küresel kriz bizi fevkalade etkiliyor. Bizim dövize ihtiyacımız var. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma bizim ekonomimizde sarsıcı etki yapıyor. İkinci kaynağı da enerji” açıklamasında bulundu.

    Vedat Bilgin: Türkiye’de bütün ailelerin kapısında otomobili var #1

    "Yapılacak en önemli şey enflasyon tahribatını çalışanlarımıza ve emekçilerimize hissettirmemek"

    Bakan Bilgin, son bir haftadır rakamların açıklandığını hatırlatarak, “Burada yapılacak en önemli şey enflasyonu tahribatını çalışanlarımıza ve emekçilerimize hissettirmemek. Bu tahribatı koruyacak tedbirler almak. Biz sosyal bir devletiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Diğer yapmaya çalışacağımız iş fevkalade bir iş. Türk ekonomisi büyüdükçe istihdam oluşturma potansiyeli olan bir ülke” ifadelerini kullandı.

    Vedat Bilgin: Türkiye’de bütün ailelerin kapısında otomobili var #2

    Vedat Bilgin: Türkiye’de bütün ailelerin kapısında otomobili var #3


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