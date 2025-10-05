Vedat Işıkhan: İzmir çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor

İzmir'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın hedefinde CHP'li belediyeler vardı...

Bakan Işıkhan İzmir'e adım atıldığı andan itibaren kelimelerin kifayetsiz kaldığını, çöp dağlarından ve kokudan geçilmediğini söyledi. Bakan Işıkhan bu rezaletten sorumlu olanların yüzlerinin dahi kızarmamasının da düşündürücü olduğunu dile getirdi.

"İZMİR ÇÖP DAĞLARINDAN VE KOKUDAN GEÇİLMİYOR"

Bakan Işıkhan, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde memlekete hizmet vazifesini gururla taşıyan bir kadro olduklarını dile getirerek şunları dile getirdi:

İmha değil inşa etmek için görev yapan ve bu anlayışla aziz milletimiz için çalışmayı şeref sayan bir kadroyuz. Bizler, vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.



Malum söz konusu İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğunda kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şehre adım attığınız andan itibaren, zaten söze gerek kalmıyor, karşılaştığımız tablo her şeyi açık seçik bir şekilde ortaya koyuyor.



Üzülerek söylüyorum ki İzmir çöp dağlarından ve kokudan geçilmiyor. Özellikle Çiğli’de, Karşıyaka’da, Buca’da, Bayraklı’da her gün yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalıyoruz.



Maalesef şimdi İzmir’in dağlarında çiçekler değil, çöp yığınları büyüyor. CHP’nin çöp toplamayı, sokakları temizlemeyi, en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getirebilmeyi öğrenmesi gerekiyor

"YÜZLERİ DAHİ KIZARMIYOR"

Kentte gündemin hala çöp, çukur, çamur ve susuzluk sorunu olmasından rahatsız olduklarını dile getiren Bakan Işıkhan şöyle devam etti:

En acısı da bizler neredeyse çeyrek asırdır, doğudan batıya kuzeyden güneye bütün şehirlerimiz için gece-gündüz çalışan kadrolar olarak bu durumdan utanç duyuyoruz.



Ancak, bu rezaletten sorumlu olanların yüzlerinin dahi kızarmaması düşündürücüdür. Ve ne yazık ki belediye başkanları illerinde, ilçelerinde, pişkin pişkin rahatlıkla dolaşabiliyor.



İzmir gibi bir şehrin, tek derdi şahsi çıkarları olan bu zihniyetin elinde heba olmaması için bizler devlet olarak, bugüne kadar elimizden gelen her türlü adımı attık, atmaya da devam ediyoruz.



İzmir’deki su sorununu Tarım ve Orman Bakanlığımız, çevre sorunlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çözüyor. Çünkü biz ülkemize ve milletimize sunduğumuz hizmetleri, bir siyasi hesaplaşma aracı olarak görmüyoruz.



Bizler hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın, en iyi hizmetleri eşit derecede hak ettiğine inanıyoruz.

‘YOLSUZLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

İzmir’in sadece Ege’nin değil, Türkiye’nin ve bölge coğrafyasının da göz bebeği olduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, “Yolsuzluklarla, rüşvetle, irtikapla, hiç kimseye faydası olmayan fuzuli harcamalarla çarçur ettikleri belediye bütçelerinin verdiği açığın faturasını işçimize, emekçimize kesmeye çalışan utanmaz bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. " diye konuştu.

İZMİR'DE ÇÖP SORUNU ARTIK SIRADANLAŞTI

Özellikle Eylül ayında maaşlarını düzenli alamayan işçilerin başlattığı eylem sonucunda kentte çöp dağları bir kere daha kendini göstermişti. Öyle ki sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, evlerinin önünde çöp dağları yükselen bazı vatandaşlar balkondan çöp poşetlerini direkt oluşan çöp dağına fırlatarak durumu tiye almışlardı.

BENZER BİR DURUM AĞUSTOS'TA DA YAŞANDI

Ağustos ayında da Konak ve Buca ilçelerinde benzer bir çöp toplanmama durumu yaşanmış, yine dağ gibi olan çöpler kökü kokuya neden olmuştu.