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    Yangın bölgesindeki personelin zorlu mücadele şartları

    Yangın bölgesindeki personelin zorlu mücadele şartları

    Orman yangınlarına müdahale ederek daha fazla canın zarar görmesine mani olmaya çalışan kahraman yangın personelleri, zor şartlar altında karınlarını doyurmaya çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 09:54
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    Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarına birçok ekip tarafından müdahale sürüyor.

    Çok sayıda yangın personelinin dahil olduğu söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yürütülüyor.

    YEMEK VE UYKUDAN FEDAKARLIK

    Sahada daha fazla ağacın zarar görmemesi için her koşulda görevlerini yerine getiren yangın personelleri, yemek ve uyku konusunda da oldukça fedakar davranıyor.

    TOPRAK ÜSTÜNDE KARINLARINI DOYURUYORLAR

    Kritik noktalarda verdikleri mücadeleyle kimi zaman vatandaşları, kimi zaman da hayvanları koruyan yangın personelleri, buldukları yerde kıvrılarak uyuyor, söndürülen toprak üzerine sofra kurarak karınlarını doyuruyor.

    Yangın bölgesindeki personelin zorlu mücadele şartları #1

    Yangın bölgesindeki personelin zorlu mücadele şartları #2

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