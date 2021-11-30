Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi içi bugün son gün

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemelerinin bugün son günü.

Başvuruları 30 Eylül'de sona eren borç yapılandırılmasından 1 milyondan fazla mükellef yararlanmak istedi.

Yapılandırılmış prim borçları e-devlet'ten ödenebilecek.

SGK'nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da ödeme yapılabilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 90 İNDİRİM

Yapılandırmada 18 taksit imkanı sunuldu. Peşin ödemelerde faizin yüzde 90'ı silindi. İki taksitle ödemede ise faizde yüzde 50 indirim yapıldı.

GELİRİ DÜŞÜK OLANLARA DEVLET DESTEĞİ

Şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış kişiler de bugün mesai bitimine kadar gelir testi yaptırabilecek.

Sonuca göre geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek, primleri devlet tarafından ödenecek. Bu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Nisan ayı öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları da 31 Aralık'a kadar ödenebilecek.