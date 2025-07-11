Yargıtay’dan şaşırtan karar: Evine cam balkon yaptıranlar yandı! Kaçak yapı sayılıyor

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve pek çok ev sahibi tarafından balkonu kapatarak ekstran yaşam alanı oluşturmak için yapılan cam balkonlar hakkında Yargıtay’dan dikkat çeken bir emsal karar çıktı.

Yargıtay’ın kararına konu olan olayda, bir apartman sakini komşusunun balkonunu camla kapattığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. İlk derece mahkemesi, benzer uygulamaların diğer dairelerde de bulunduğunu ve işlemin ruhsata tabi olmadığını belirterek davayı reddetti.

Ancak dosya Yargıtay’a taşındığında durum tamamen değişti. Yargıtay, balkon kapatmanın yapısal bir müdahale olduğuna hükmederek, işlemin sadece cam veya PVC ile yapılmasının izinsiz yapı statüsünü değiştirmeyeceğini ifade etti.

ONAY ALINMASI GEREKİYOR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yapılan cam balkon uygulamasının sabit bir yapı oluşturduğunu ve apartman dış cephesini etkilediğini vurgulayarak, bu tür uygulamaların kat maliklerinin yazılı onayı olmadan yapılamayacağını açıkça belirtti.

Yargıtay’ın bu kararı, cam balkon yaptırmayı düşünen apartman sakinleri için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Uygulama öncesinde mutlaka kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayının alınması gerekiyor. Aksi halde yapılan işlem kaçak yapı sayılabilir ve mahkeme kararıyla söktürülmek zorunda kalınabileceği belirtiliyor.