Yarın okullar var mı, tatil mi? 5 Ocak 2026 eğitim kararı...

5 Ocak 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki; yarın okullar tatil mi? Eğitim devam edecek mi? İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 08:54
  • 5 Ocak 2026 Pazartesi günü için okul tatili kararı bulunmuyor.
  • Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil beklentisi var ancak eğitim devam edecek.
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden tatil kararı açıklaması yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan kar tatilleri, bu hafta başı da aynı soruyu gündeme getirdi.

Yeni haftaya girilirken “Yarın okullar var mı, tatil mi?” sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Özellikle olumsuz hava koşulları ve yerel kararlar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği yakından takip ediliyor.

Peki; 5 Ocak'ta okullar var mı, tatil mi? Detaylar...

5 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı veya valilikler tarafından 5 Ocak'a yönelik alınmış bir tatil kararı bulunmuyor.

Eğitimin kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.

