Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile yaptığı görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında patlak veren çatışma Türkiye'nin takip ettiği en önemli gelişmelerden biri.

Her koşulda Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye, kardeş ülke makamları ile temasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile görüştü.

"Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişi"

Konuya ilişkin açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapıldı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş; Orgeneral Güler tarafından Korgeneral Veliyev'e şehitler için taziye dilekleri iletilmiştir" denildi.





