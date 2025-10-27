Yaşar Güler, Eurofighter'ların Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beştepe'de tarihi imza...

Bugün Ankara'yı ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

EUROFIGHTER'LAR İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine katılan iki lider, Türkiye'nin İngiltere'den 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

"İLİŞKİLERİN YENİ BİR NİŞANESİ" VURGUSU

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye giderek artan öneme sahip" vurgusu yapan Starmer ise "Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER, DETAYLARI PAYLAŞTI

Türkiye'nin 44 adet Eurofighter alımına ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi.

Güler, "Türkiye'nin Katar'dan 12, Umman'dan 12 ve İngiltere'den 20 Eurofighter alma planlaması var." dedi.

TARİH VERDİ

Bakan Güler, Eurofighter'ların Türkiye'ye geleceği tarihi de açıkladı.

Yaşar Güler, "Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor." sözlerini sarf etti.