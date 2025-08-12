Yaşar Güler: Hakkari, Terörsüz Türkiye'nin simgesi olacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında geldiği Hakkâri'de, öğretmenevinde il protokolü ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Hakkârili vatandaşlara ileten Bakan Güler, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"YURDUMUZUN EN MÜMTAZ YERLERİNDEN BİRİ"

Hakkâri'nin doğu sınırının en kadim şehirlerinden biri olduğunu belirten Güler, "Eşsiz doğal güzellikleri, sahip olduğu imkânlar ve yetenekleriyle yurdumuzun en mümtaz yerlerinden biridir" dedi.

"BÖLGEYE HUZUR GELDİKÇE YATIRIMLAR DA ARTMAYA BAŞLADI"

Terörün yıllarca şehrin gelişimini engellediğini vurgulayan Güler, "Kahraman Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyet teşkilatımız, güvenlik korucularımız ve en önemlisi Hakkârili kardeşlerimizin fedakârlıkları sayesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgeye huzur geldikçe yatırımlar da artmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, AYAĞINA VURULAN BÜYÜK PRANGADAN KURTULACAK"

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin, 40 yılı aşkın süredir ülkenin en büyük sorununu çözmeyi amaçlayan tarihi bir kardeşlik projesi olduğunu söyledi.

Türk ve Kürt halklarının birlikteliğinin bu coğrafyada kalıcı barışın temel yapı taşı olduğunu belirten Güler, "Türkiye, ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak, üretimden kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır" dedi.

"EKONOMİK HAYATIN CANLANDIĞI BİR HAKKARİ HEDEFLİYORUZ"

Hakkâri'nin son yıllarda spordan turizme, tarımdan ticarete kadar önemli bir ivme yakaladığını hatırlatan Bakan Güler, "Mağaralarında turistlerin dolaştığı, yaylalarında festival coşkusunun hâkim olduğu, spor müsabakalarının heyecanla izlendiği, ekonomik hayatın canlandığı bir Hakkâri hedefliyoruz" diye konuştu.

"HAKKARİ'YE SİLAH SESİ DEĞİL, KONSER SESİ YAKIŞIYOR"

Şehrin gelişmesi için yürütülen yatırımların artarak devam edeceğini belirten Güler, "Hakkâri'ye gözyaşı değil gülmek, kaygı değil umut, silah sesi değil konser sesi yakışıyor" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ, HAKKARİ'NİN TÜRKİYE'NİN MARKA ŞEHİRLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMESİDİR"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Güler, "Hedefimiz, terörün tamamen gündemden çıktığı, Hakkâri'nin Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline geldiği ve Hakkârili kardeşlerimizin refahının arttığı bir ortamı kalıcı kılmaktır. Bunun için sizlerin güveni ve desteği en büyük teminatımızdır" dedi.

Bakan Güler, Hakkâri Valisi başta olmak üzere, şehrin gelişimi için çalışan tüm kurum yöneticilerine ve personele teşekkür ederek sözlerini tamamladı.