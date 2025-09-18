Yaşar Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte katıldığı Bayburt Spor Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, baba ocağı Bayburt'un marka yüzlerinden biri olacak spor merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bayburt'un, Anadolu'nun ruhunu temsil eden birlik ve kardeşliğin çimentosu olduğunu vurgulayan Güler, "Bu özelliklerinin yanı sıra Bayburt'umuz son yıllarda ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi yatırım ve kalkınmada da büyük gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Öyle ki ülkemiz sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve vizyonuyla her alanda büyük bir atılım gerçekleştirirken şehrimiz de bu kalkınma sürecinde, eğitimden kültüre, ulaştırmadan spora kadar pek çok alanda ciddi yatırımlara kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Güler, 15 bin metrekare alana inşa edilen ve modern teknolojiye dayalı spor kompleksinin 4 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olduğunu belirterek, koşu salonları ve bireysel spor alanlarıyla başta gençler olmak üzere Bayburt'a ve buraya gelecek tüm sporculara en iyi imkanları sunacağına işaret etti.

"BAŞARILAR, GENÇLERİN SPORTİF YETENEKLERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Bayburt'un bu önemli yatırımla sadece sporcular yetiştiren bir şehir değil, aynı zamanda sporun kalbinin attığı bir merkez haline geleceğini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

Bowlingde Türkiye şampiyonlukları, judoda dünya ikinciliği, boks ve atletizmdeki şampiyonluklar, ÜNİLİG şampiyonalarında elde edilen madalyalar, voleybolda final gruplarında boy gösterme gibi çeşitli başarılar gençlerimizin sportif yeteneklerini gözler önüne seriyor.



Paris'te rakibini nakavt ederek dünya boks şampiyonu olan Elif Nur Turhan'dan, wushu kungfu sanda kategorisi gençlerde balkan şampiyonu olan Bedirhan Akburak'a kadar pek çok sporcumuz şehrimizin adını uluslararası arenada gururla duyuruyor. Keza cirit sporunu yaşatan sayılı şehirlerimizden biri olan Bayburt'umuzu temsil eden Bayburt Atlı Spor Kulübümüz Sivas'ta şampiyonluğa ulaştı.

Güler, sportif başarılarıyla birlikte şehrin önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine değinerek, "Bu çerçevede Üniversitelerarası Boks Türkiye Şampiyonası, ilk Üniversiteler Arası Rafting Şampiyonası, Türkiye Boks Şampiyonası gibi etkinlikler Bayburt'umuzun organizasyon kabiliyetini ortaya koymuştur." dedi.

"PKK VE İLTİSAKLI GRUPLAR DERHAL FAALİYETLERİ DURDURMALI"

Güçlü bir Türkiye'nin, güçlü şehirlerle mümkün olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti: