Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi... 2017'den beri başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yerine Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Son görevi İstanbul Müftüsü olan Arpaguş, vatandaşların merak konusu oldu. Yeni Diyanet İşleri Başkanı kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular kariyeri ve biyografisi kapsamında araştırılmaya başladı. Peki; Safi Arpaguş kimdir? İşte, hakkında bilgiler... SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR 1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu. Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor. Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle: "Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü’l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi." Gündem Haberleri Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak geliyor

