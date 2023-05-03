Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor: Yılda 272 milyon liralık tasarruf sağlayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

AA & Ensonhaber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni, yarın hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi.

Türkiye adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu,

Gün geçmiyor ki tüm ülkemizde ve güzel Trabzon'umuzda yeni bir açılış olmasın, dev bir eser hizmete girmesin. Hem hükümetimizin yatırımları hem de AK Partili yerel yönetimlerimizin çalışmaları sayesinde ülkemizi ve Trabzon'u dev projelerle dört baştan imar ve ihya etmeye devam ediyoruz.

diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek,

Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük.

dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekmekte. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır.

Karaismailoğlu, projenin, dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyon ve çalışmalarının en önemli aşamalarından biri olduğunu vurgulayarak,

Bu noktada Yeni İpekyolu olarak tanımlanan Basra Körfezinden Türkiye sınırına uzanan kara yolu ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu' projemizi de hatırlatmak istiyorum. Kalkınma Yolu hem Türkiye hem Irak hem de tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir projedir. 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak.

diye konuştu.

Kalkınma Yolu'nun Orta Koridor'a yeni bir soluk getireceğini belirten Karaismailoğlu,

Orta Koridor'a yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecektir. Trabzon'dan başlayıp Habur'a uzanan kuzey-güney ulaşım koridorumuz, Habur'dan devam ederek kalkınma yolu ile Basra Körfezine ulaşacak ve yeni bir ticaret koridoru doğacaktır.

dedi.

"Bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik"

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun, sahil kesimindeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile birbirine bağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde 2007 yılında bitirilen bu yol sayesinde Samsun'dan Batum'a doğu-batı koridorunda tüm bölgeye hareket geldi, bereket geldi. Ancak sahil kesiminden iç bölgelere ulaşım yakın zamana kadar Karadeniz coğrafyasının izin verdiği şartlarda sağlanmaktaydı. Bu nedenle başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik.

Geçtikleri dönemlerde Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, İkizdere Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu,

Bizleri bir araya getiren Yeni Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Sert kış şartları altında yol boyunca yılın tamamında, kesintisiz trafik akışı sağlamak için yoğun bakım çalışmalarının yanında yolun standardını artıran yatırımlar da projelendirildi.

diye konuştu.

"Yeni Zigana Tüneli, güzergaha vurulan bir mühür olmuştur"

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin ilk 1988 yılında trafiğe açıldığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Ancak çeşitli tünel projelerinin hayata geçirildiği güzergahın ulaşım standardı, özellikle 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin kara yolu politikası olarak başlatılan bölünmüş yol çalışmaları kapsamında hızla yükseldi. Bugün Trabzon'dan başlayıp Gümüşhane, Bayburt, Erzurum üzerinden Ağrı'ya ve İran sınırına uzanan toplam 615 kilometre uzunluğundaki yolun, 586 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak hizmet vermektedir.

Bu güzergahta yarın açılışını gerçekleştirecekleri yeni Zigana Tüneli ile birlikte toplam 42 kilometre uzunluğunda 33 tünelin tamamlandığını ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisinin en aza indirildiğini belirten Karaismailoğlu,

Toplam 14 kilometrelik 3 çift tüplü tünelde de yapım çalışmaları devam ediyor. Az önce de belirttiğim gibi 14,5 kilometre uzunluğu ile ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünellerinden olan Yeni Zigana Tüneli, iki asra yakın süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha vurulan bir mühür olmuştur.

dedi.

"2 istasyonda toplam 4 havalandırma şaft yapısı vardır"

Bakan Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek tünel ve yol projesinin detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları söyledi:

Yeni Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Tünel projesi, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44. kilometresindeki Maçka/Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başlayıp 1264 metre kotuna yüzde 3,3 eğimle tırmanıyor. Buradan, 67. kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na 1212 metre kotunda köprülü kavşakla bağlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca 600 metrelik bağlantı yolunun yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu,

Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapılarıyla teşkil edilmiştir. Proje kapsamında her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 havalandırma şaft yapısı vardır.

ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, ayrıca Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve tek yol olarak hizmet veren 17 kilometre uzunluğundaki Maçka-Karahava Yolu'nu da bölünmüş yol standardına yükselttiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bu kesimde de 3 bin 920 metre uzunluğunda 5 tek tüp, 2 bin 745 metre uzunluğunda 2 çift tüp olmak üzere toplam 6 bin 665 metrelik 7 tünel, 2 bin 561 metre uzunluğunda 33 köprü yer almaktadır. Böylece projemiz kapsamında, Yeni Zigana Tüneli ile birlikte yaklaşık 21 kilometrelik bölümü tünellerden oluşan, toplam 32 kilometrelik kesimi bölünmüş yol haline getirerek hizmete sunduk.

"Proje sayesinde 90 viraj ortadan kalktı"

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki devlet yolunun, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline geldiğini belirten Karaismailoğlu,

Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde 1825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 810 metre daha aşağı çekilerek 1015 metreye indirilmiştir. Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergah 8 kilometre kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü.

diye konuştu.

Karaismailoğlu, kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışının tesis edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladık, yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkıda bulunduk. Mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldırdık. Maçka-Karahava kesiminin de bölünmüş yola dönüştürülmesiyle Trabzon'dan Erzurum, Ağrı ve İran sınırına uzanan yolun standardını yükselttik, hızlı ve güvenli ulaşımı tesis ettik.

"Yıllık 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Zigana Tüneli'nin sağlayacağı tasarruflara da dikkati çeken Karaismailoğlu,

Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon lira milletimizin cebine, hazinemize kazandıracağız. Ayrıca karbon emisyon salınımını da yıllık 21 bin ton azaltarak yöremizin eşsiz doğasını koruyacağız.

dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı eserlerinden biri olduğunu vurgulayarak,

Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanıldı ve projemiz Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Bu gurur Türk mühendisliğinin gururudur, bu gurur hepimizindir.

ifadelerini kullandı.

"Birileri yalan ve iftira siyasetlerine devam ediyor"

Muhalefeti de eleştiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken birileri de yalan ve iftira siyasetlerine devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, bu yolda ürettiğimiz proje ve hizmetleri yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırmaya soyunmuş durumdalar. AK Parti hükümetleri milletimizi CHP'li belediyelerin insafına bırakmadı. Maalesef vatanımızın ve milletimizin menfaatine olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir CHP zihniyet var. Ama unuttukları bir şey var ki 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Partimizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır.



Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir. AK Parti'nin icraatları da milletine hizmetleri de bitmez. Milletimizin de bize güveni bitmez.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, TOGG ile yeni Zigana Tüneli'nden geçti.

Bakan Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile çok sayıda ilgili eşlik etti.