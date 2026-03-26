Ensonhaber, Sıfır Atık Vakfı'nın ABD temaslarını yerinden takip etti

ABD'de sıfır atık diplomasisi...

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla New York'ta programlar düzenlenecek.

SIFIR ATIK VAKFI'NDAN NEW YORK'TA KRİTİK TEMASLAR

Dünyanın takip edeceği buluşma öncesi Sıfır Atık Vakfı'nın ABD'deki temasları sürüyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, New York'taki temasları kapsamında Türkiye'nin öncü olduğu projeyi dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

"DÜNYANIN 193 ÜLKESİNDE 30 MART'I KUTLUYORUZ"

Sıfır Atık Vakfı'nın temel vizyonuna ilişkin değerlendirmeler yapan Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak bugün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeyiz. Sayın Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Bu tarihi kararda 30 Mart günü ilan edildi. Danışma kurulu kurulması kararlaştırıldı. Bu danışma kurulunun başkanlığına Sayın Emin Erdoğan seçildi ve yine o kararda ilan edilen 30 Mart Sıfır Atık Günü kutlamaları için buradayız." dedi.

30 Mart gününün çok önemli bir dönüşüm teşkil ettiğini söyleyen Ağırbaş, "Biz dünyanın 193 ülkesinde Sıfır Atık Günü’nü Birleşmiş Milletler paydaşlarıyla kutluyoruz. Bu bağlamda başta bizim daimi temsilciliklerimiz, Birleşmiş Milletler organizasyonları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, dünyanın farklı gruplarından insanların katılımıyla 30 Mart’ı biz kutluyoruz. Buradaki amacımız daha yaşanılabilir bir dünya, daha müreffeh bir dünya. Sayın Emin Erdoğan Hanımefendinin de ortaya attığı bir mottomuz var: Dünya ortak evimiz. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz, aynı suyu, aynı havayı, aynı yeşili, aynı maviyi paylaşıyoruz. Bu süreçleri daha yaşanılabilir hale getirmek için ve toplumlarımızda sıfır atık kültürünü oluşturmak için biz bugün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde, New York’ta bulunuyoruz." diye konuştu.

"FİKİR BİZZAT EMİNE ERDOĞAN'A AİTTİR"

"30 Mart’ın Sıfır Atık Günü ilan edilmesinde Emine Erdoğan mı etkili oldu? sorusuna da yanıt veren" Ağırbaş, "2017 yılında Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi Sıfır Atık Projesi’ni başlattı ve 2020 yılı itibarıyla biz bu projeyi uluslararası bir hâle kazandırdık. 2022 yılında Sayın Emin Erdoğan Hanımefendinin önerisiyle, bizzat kendi fikridir, önerisiyle biz 30 Mart’ı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunduk." ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLANTISINA ÜLKEMİZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’la beraber buraya geldik. Dünyadan 197 tane ülkenin, 197 tane tarafın Antalya’da buluşacağı, 100 binden fazla insanın katılacağı, dünyadaki iklim politikalarının buna bağlı çevre konularının tartışılacağı dünyanın en büyük Birleşmiş Milletler toplantısında ülkemiz ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda dünyanın 7 bölgesinde danışmanlık toplantıları düzenliyoruz. Yarın Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşacağız.

"MASADA ALINAN KARARLARIN SAHADA UYGULANMASINI İSTİYORUZ"

Ben önümüzdeki ay Nairobi’ye gidiyorum. Orada Afrika’nın en büyük gecekondu mahallelerinden bir tanesi Kibera bölgesinde bir danışmanlık toplantısı yapacağız. Çünkü iklim değişikliği konularından en çok etkilenen kesim yoksul kesim. Biz de önümüzdeki ay o bölgede çalışmalarımızı yapacağız. Orada 1 milyon insan yaşıyor ve iklim değişikliğine bağlı sebeplerden dolayı o bölgede yağışlar arttı. Düzensiz yağışlardan dolayı insanlar hayatını kaybediyorlar. Dünyanın farklı bölgelerinde yine böyle alanlar var. Hepsine gideceğiz. O insanların sorunlarını COP’ta masaya taşıyacağız ve bu yıl COP’ta biz gerçekten gerçek konuların konuşulduğu, gerçeklerin tartışıldığı bir COP olsun istiyoruz. Masada alınan bütün kararların sahada uygulanmasını istiyoruz.

"KÜÇÜK DEĞİŞİMLERLE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Bu liderliğinde yakın zamanda bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Açlık konusuna eğileceğiz. 2026 yılında hâlâ 8 milyon insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. İsraf yüzde 20 azalsa dünyada açlık bitiyor. Yani bugün dünyadaki çok küçük değişimlerle biz dünyayı değiştirebiliriz. Bugün mevcut gıda israfını yüzde 20 azalttığımız takdirde dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz. Çok acı bir durum ve hala biz 8 milyon insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz.

"KAYNAKLARI ADİL DAĞITMAMIZ LAZIM"

Yani dünyada o kadar fazla eşitsizlik, o kadar adaletsizlik var ki… Bir taraftan da kaynaklarımız hepimize yeter. Bu kaynaklar doğru ve efektif kullanıldığı takdirde ne dünyada elektriksiz insan kalır ne dünyada açlıktan ölen insan kalır. İşte tam bu noktada diyoruz ki, kaynaklarımız yeterli. Bu kaynakları adil dağıtmamız lazım ve bu kaynakları paylaşarak, elimizdeki kaynakları efektif ve etkin kullanarak dünyayı daha yaşanılabilir bir yere getirebiliriz. Çünkü bu iş böyle giderse dünyanın sonunu hızlı bir şekilde görüyor oluyoruz. Ensonhaber ailesine teşekkür ediyoruz. Çevre konularına gösterdiği duyarlılıktan dolayı ben özellikle teşekkür etmek istiyorum."