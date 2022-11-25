PKK/YPG tarafından işgal edilen Tel Rıfat’tan göç etmek zorunda bırakılanlar, Azez’de cuma namazının ardından terör örgütünü protesto etti.

PKK/YPG'li teröristlerin Şubat 2016'da yerinden ettiği Tel Rıfatlı siviller, terör örgütünü protesto etti…

Sığındıkları Azez ilçesinde, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame yakınında cuma namazı sonrası toplanan Tel Rıfatlılar, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hedef alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de destek verdi.

Göstericiler, Türkiye'nin terörden temizlediği bölgelerde oluşturduğu huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan PKK/YPG'nin, Tel Rıfat ve çevresinden çıkarılmasını istedi.

“YPG bizi rızkımızdan etti, çadır yaşamına mahkum etti”

AA’nın haberine göre; söstericilerden Süleyman Abdo, "Bugün terör örgütü YPG ve destekçilerini protesto etmek için bir araya geldik. Türk ordusundan ve Suriye Milli Ordusu'ndan topraklarımızı terörden arındırmasını istiyoruz. YPG bizi rızkımızdan etti, çadır yaşamına mahkum etti, 6 yıldır çadırda evimizden, ekmek teknelerimizden uzakta yaşıyoruz." dedi.

Tel Rıfat 6,5 yıldan fazla süredir işgal altında

Rusya’nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler, Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili de yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Yerlerinden edilen Tel Rıfatlılardan, YPG karşıtı protesto VİDEO



ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen ilçeden çekilmeyen YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sahasındaki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

YPG/PKK, saldırılarında özellikle hastane, okul ve kalabalık sivil yerleşimleri hedef alarak 2016'dan bu yana yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu.