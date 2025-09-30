Yılmaz Tunç: Adli Tıp Kurumu'nu güçlendirmeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adli Tıp alanında 2002 yılından bugüne kaydedilen gelişmeleri verilerle aktardı.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığınca Adli Tıp Kurumu'nun yapısını güçlendirecek önemli adımlar atıldığını vurguladı.

"ADLİ TIP, ADALETİN TERAZİSİNİ DENGELEMEKTEDİR"

Kurumun bilimsel yöntemlerle desteklenmeye devam edileceğini belirten Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde hayati bir rol oynayan Adli Tıp, bilimin ışığını adaletin hizmetine sunmakta ve gerçeği ortaya çıkararak adaletin terazisini dengelemektedir.



Adalet Bakanlığı olarak; adaletin, toplumsal güvenin ve hukukun üstünlüğünün de etkin bir unsuru olan Adli Tıp Kurumu'nun yapısını güçlendirecek önemli adımlar attık.

"KURUMU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırırken, mevcut binalarımızı yeniledik. Kurumun teknolojik imkanlarını, personelin nitelik ve niceliğini iyileştirdik. Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz.

25 İLDE VERİLEN ADLİ TIP HİZMETLERİ 81'E ÇIKARILDI

Adalet Bakanlığı son 23 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla Adli Tıp Kurumu'nun yapısını güçlendirdi.

2002 yılında 25 ilde adli tıp hizmetleri verilirken, bugün 81 ilde hizmet veriliyor.

PERSONEL SAYISI 3 BİN 109'A YÜKSELTİLDİ

Aynı dönemde insan kaynaklarının geliştirilmesine önem verilerek, 802 olan personel sayısı, 3 bin 190'a çıkarıldı.

Ayrıca, 5 olan ihtisas kurulu sayısı 11'e, 24 olan ihtisas dairesi sayısı da 66'ya yükseltildi.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAYISI 145'E ULAŞTI

2002 yılında 6 Grup Başkanlığı bulunurken, açılan 10 Grup Başkanlığı ile bu sayı 16'ya, ayrıca 18 olan şube müdürlüğü sayısı da 145'e ulaştı.

Son iki yılda da Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun'da yeni Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları hizmete açıldı, Ankara, Adana ve Gaziantep'te Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarının temelleri atıldı.