Yılmaz Tunç: İmralı heyeti ile önümüzdeki hafta görüşeceğiz

Türkiye, Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi anlara şahitlik ediyor...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a örgütün lağvedilmesi çağrısında bulundu.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

Aylardır süren çabaların ardından Abdullah Öcalan, beklenen çağrıyı yaptı.

Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nden gönderdiği ve 7 dakikalık bir videoya kaydedildiği belirtilen mesajında, örgüte silah bırakma talimatı verdi.

Örgütün silah bıraktıklarını açıklaması için geri sayım başlarken bu süreçte DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, önce Öcalan’ı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

ERTELENEN GÖRÜŞME HAKKINDA YENİ GELİŞME

Uzlaşının devam ettiği bu kritik süreçte şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme planlanıyordu.

Ancak yoğun program ve Bakan Tunç’un şehit cenazesine katılması nedeniyle görüşme ertelenmişti.

GÖRÜŞME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere demeç veren Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin konuştu.

Bakan Tunç, "Dün şehit cenazesine katıldığım için DEM Parti heyetiyle görüşemedik. Görüşme önümüzdeki hafta olacak." dedi.

BİR ÖNCEKİ GÖRÜŞME

Bakan Tunç ve DEM Parti arasında gerçekleşen son görüşme, 24 Nisan tarihindeydi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Bakan Tunç'u makamında ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmede ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk."