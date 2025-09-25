Yılmaz Tunç: Terörsüz Türkiye'yi kalıcı hale getireceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye'nin kalıcı hale getirileceğini belirten Bakan Tunç, şehitlerin emanetine sahip çıkılacağını vurguladı.

Tunç, 2002'den bu yana teröre zemin hazırlamaya çalışan bütün unsurların bir bir ortadan kaldırıldığını kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

Türkiye'nin bundan sonrasında huzurla yaşamasını sağlamak amacıyla çalışıldığını belirten Tunç, konuşmasında ayrıca şu sözleri kullandı:

Yirmi üç yılda başta terör engeli, 41 yıllık bir mücadele söz konusu. Terörle mücadele. Bu uğurda şehitler verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Onların emaneti üzerindeyiz. Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız ve onların istediği terörsüz bir Türkiye. Onlar terörist Türkiye için mücadele ettiler. Biz de inşallah terörsüz Türkiye'yi kalıcı hale getirerek şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız.

"HERKES İÇİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GENİŞLETTİK"

Şehit ailelerimizi incitecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmayız dedik. Bugüne kadar atmadığımız gibi ve birlik beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Yirmi üç yıldan bu yana ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, ülkemizin tüm vatandaşları için etnik kökeni ne olursa olsun herkes için temel hak ve özgürlükleri genişlettik.

"İKTİDARA GELİR GELMEZ OLAĞANÜSTÜ HALİ KALDIRDIK"

2002'de iktidara geldiğimizde bir olağanüstü hal rejimi vardı. Bölgede olağanüstü hal valisi vardı. İktidara gelir gelmez olağanüstü hali kaldırdık. Normalleşeceğiz dedik. Kardeşliğimizi güçlendireceğiz dedik. 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır konuşmasını hatırlayalım. Terörü aradan çıkaralım, birlik beraberliğimizi güçlendirelim dedi ve bunu icraatlarına yansıttı.

"TERÖRE ZEMİN SAĞLANMAYA ÇALIŞILAN UNSURLARI ORTADAN KALDIRDIK"

Kürtçe devlet televizyonu, Kürtçe şarkı yasaktı. Kürtçe kaset satmak yasaktı. Bir siyasetçi kendi ana dili ile bölgesinde seçmenlerine hitap edemezdi. Bunların hepsi serbest hale geldi. Kürtçe enstitüler, üniversitelerde seçmeli dersler, ana dilde savunma hakkı. Yani bir mahkemeye gittiğinde kendi diliyle konuşamazdı. Bunların hepsi genişletildi ve teröre mazeret sunulmaya çalışılan, teröre zemin sağlanmaya çalışılan bütün unsurları birer birer ortadan kaldırdık.

"GENÇLERİMİZ HUZURLU BİR TÜRKİYE'DE YAŞASIN İSTİYORUZ"