Yılmaz Tunç duyurdu: Trafikte yol kesene 3, havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon Çaykara'da ve İstanbul Eyüsultan'da yaşanan son iki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, toplumun huzurunu bozan ve güvenliğini tehlikeye atan her türlü fiile karşı tedbir alınacağını bildirdi.

Vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyeceğinin de altını çizen Tunç, trafikte yol kesenlere 1 yıldan 3 yıla kadar, kalabalık ortamlarda havaya ateş açanlara ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını aktardı.

"TRABZON'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRMEKTEDİR"

Yerli Sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden açıklamada bulunan Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi:

Trabzon ilimizin Çaykara ilçesindeki gelin çıkarma merasimi sırasında silahla ateş etme sonucu 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilişkin Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

" SİLAHLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTIR"

"Olası kast ile adam öldürme ve yaralama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında silahlarıyla birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

"EYÜPSULTAN'DA KADIN SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESEN ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTIR"

Diğer yandan İstanbul ilimizin Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araca saldıran ve hakaretler eden şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

"TOPLUMUN HUZURUNU BOZAN HER TÜRLÜ FİİLE KARŞI TEDBİR ALINACAKTIR"

Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyecektir.

"10. YARGI PAKETİ, TBMM ADALET KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLMİŞTİR"

Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırladığımız yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketi’nde yer almış ve Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiştir.



Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir.

"TRAFİKTE YOL KESENLERE 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI UYGULANACAKTIR"

Buna göre; trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.

"HİÇ KİMSENİN TRAFİKTE BAŞKLARININ HAYATINI TEHLİKEYE ATMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR"

Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir.

"TOPLU ETKİNLİKLERDE HAVAYA ATEŞ AÇANLARA, 1 YILDAN 5 YILA KADAR MÜSTAKİL CEZA BELİRLENMEKTEDİR"

Aynı şekilde; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırılmaktadır.



Hazırladığımız taslakta; meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir.



Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

"MASUM İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATAN BU DAVRANIŞLARA ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"