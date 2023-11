Yılmaz Tunç'tan Yargıtay'ın Can Atalay kararı değerlendirmesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'In Can Atalay kararından sonra halka sokağa çıkma çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye yararının olmadığını söyledi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı.

Ayrıca kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bu adımdan sonra muhalefetten büyük tepki yükseldi. Alt mahkemenin AYM'yi yok saymasının, anayasal düzene darbe olarak değerlendirenler 'Hukuk darbesi' çıkışı yaptı.

"Düpedüz bir darbe girişimi"

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından partisinin TBMM Grubu'nu, saat 21.00'de olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından, grup toplantısı basına açık devam etti.

Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını göstererek, "Karar, öyle tartışılacak bir karar değil. Bu karar düpedüz bir darbe girişimi." dedi.

"Halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz"

Özel, "Can Atalay kararı örneğiyle, Anayasa'yı hiçe sayma, anayasal düzeni ortadan kaldırma, doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle. Karar, sadece Can Atalay'ı değil, Hatay halkına, Türkiye'deki tüm seçmenlere, TBMM'nin kurumsal yapısına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkan sıfatıyla aldığı kararlara ve Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine ayrı ayrı had bildirmeye kalkmakta; kendilerini Meclis'in, Meclis Başkanı'nın ve milli iradenin üzerinde görmektedirler.

Karar Meclis'e, Anayasa Mahkemesi'ne karşı, Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir. Kriz, Cumhur İttifakı'nın krizidir; kriz, MHP-AK Parti krizidir; AK Parti'nin içindeki kliklerin çatışma krizidir. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bir bileşeninin şımarttığı birilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir yargı krizine, devlet krizine sokacak kadar ciddi bir krizdir. Buna el koymak, direnmek gerekmektedir. Halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye yararının olmadığını belirtti.

"Sorunlar yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclis'e yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir.



Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)