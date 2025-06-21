YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınava bu yıl 2 milyon 560 bin 640 aday katıldı.

SINAV 13.00'TE SONA ERDİ

TYT oturumu saat 10.15’te başladı. Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. 165 dakikalık sınav süresi sonunda oturum saat 13.00’te sona erdi.

TYT, üniversiteye geçişte tüm adayların girmekle yükümlü olduğu temel sınav niteliğini taşıyor.

YKS YARIN AYT İLE DEVAM EDECEK

YKS süreci yarın Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile devam edecek. AYT sınavı saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün öğleden sonra saat 15.45’te yapılacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ile sınav maratonu sona erecek.

YDT'de adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinden biri üzerinden 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanınacak.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, tüm adaylara başarılar dileyerek sınav güvenliğini sağlamak adına alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirtti.

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.