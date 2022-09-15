YÖK Başkanı Özvar'dan iptal edilen KPSS açıklaması

İptal olan KPSS'ye yönelik kurul incelemesinin tamamlandığını belirten Özvar, sonuçların 15 güne kadar paylaşılacağını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iptal olan 2022 KPSS'ye yönelik açıklama yaptı.

AA’nın haberine göre; bazı sorulara yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu’nu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu söyledi.

“15 güne kadar incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız”

Kurul tarafından incelemelerin tamamlandığını belirten Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS açıklaması: ÖSYM şaibeleri ortadan kaldıracak HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ