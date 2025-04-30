Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü'nün savunması ortaya çıktı

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 52 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 18 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da aralarında olduğu diğer şüpheliler içinse, "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uyguladı.

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda, hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın nöbetçi hakimlikte yaptığı savunmasına ulaşıldı.

Savunmasında, ilgili mevzuat çerçevesinde görevini yaptığını belirten Başa, iddiaları reddetti.

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YOLSUZLUK İDDİALARINI REDDETTİ

Başa'nın savunmasında şu ifadeler yer aldı:

‘’Hukuka uygun olarak çalıştım, hakkı olmayan hakkı talep ettiği için görüş noktasında idari yollar tüketilmiştir. İmza yetkisi bende değildi. Tehditler nedeni ile Valiliğe başvurarak koruma başvurusunda bulundum. Ruhsat veren bir birim değiliz, görüş veren bir idareyiz.

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"RÜŞVET ALMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ben hukuku uyguladığım için şu anda buradayım, işi yavaşlatma dahi söz konusu değildir. Şahıslardan asla rüşvet almak veya almak için başkalarına yönlendirmek gibi bir durumum söz konusu değildir. Baypas hastasıyım, göğüs ağrılarım arttı, bu durumumun göz önüne alınmasını talep ediyorum.’’ dedi.