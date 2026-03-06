YTB’den Bayırbucak’ta 500 kişilik kardeşlik iftarı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye’nin Bayırbucak bölgesindeki Burç İslam kasabasında 500 kişilik bir iftar programı düzenledi.

Düzenlenen iftar programı ile Suriyeli soydaşlarla bağların kuvvetlendirilmesi, Türkiye mezunları ile bir araya gelinmesi ve bölgedeki ileri gelenlerle iletişim kanallarının güçlendirilmesi amaçlandı.

"KARDEŞLİĞİNİ KAYBETMEDİ"

Programda konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Suriye’nin son 13 yılda ağır bir imtihandan geçtiğini belirterek, “Savaş gördü, sürgün gördü, yıkım gördü. Ama onurunu kaybetmedi. Kimliğini kaybetmedi. Kardeşliğini kaybetmedi.” dedi.

Turus, yıllarca süren çetin hak mücadelesinde yaşanan acıların ve çekilen çilelerin özgür, inancını ve ruhunu koruyan bir Suriye için verildiğine tüm dünyanın şahit olduğunu ifade ederek, “Bu uğurda canını feda eden aziz Suriyeli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda hiç düşünmeden öne atılan gazilerimizin hakkı çok büyüktür. Allah her birinden razı olsun.” diye konuştu.

Bayırbucak Türkmenlerinin bu direncin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Turus, Türkmenlerin kimliklerini ve tarihlerini koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

"DOSTLUĞUNUZA ŞAHİDİZ"

Turus, “Türkmen olmak vefadır, sadakattir, zor zamanlarda dimdik durabilmektir. Biz dirayetinize de, dostluğunuza da, inancınıza da şahidiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’yi hiçbir zaman yalnızca bir sınır komşusu olarak görmediğini dile getiren Turus, iki ülke arasındaki bağın diplomatik metinlerin ötesinde bin yıllık ortak tarihten, ortak acılardan ve sevinçlerden doğduğunu belirtti.

"BU EMANETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UNUTMADI"

Turus ayrıca, bu bağı ve emaneti hiçbir zaman unutmayan ve uluslararası platformlarda Özgür Suriye’yi güçlü şekilde dile getiren kişinin, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktardı.

Programda konuşan Lazkiye Valisi Muhammed Osman da YTB ile düzenlenen kardeşlik iftarına katılmaktan onur duyduklarını belirterek, Bayırbucak Türkmenleri ile Türkiye’den gelen misafirlerin güzel bir ortamda iftar sofrasında bir araya geldiğini söyledi.

Osman, bu tür programların Suriye ve Türkiye halkları arasındaki yakınlaşmayı güçlendireceğini, kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştireceğini vurguladı.

Kardeşlik bağlarının güçlenmesine vurgu yapan Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ise, böylesine samimi bir kardeşlik ikliminde düzenlenen iftar programına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür buluşmaların birlik, dayanışma ve ortak değerlerin pekişmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.