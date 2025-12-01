Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Ege’yi füzelerle kapatacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan'ın tek gündemi Türkiye...

Türkiye'nin her anlamda gelişmesi ve ilerlemesi komşuyu rahatsız ediyor.

Savunma alanında yerli ve milli silahlarını üreten Türkiye'yi Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, "birincil tehdit" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın savunma stratejisinde kapsamlı bir revizyona gittiklerini de açıkladı.

Dendias yaptığı son açıklamada, Atina'nın Ege Denizi'ndeki adalar zincirine mobil füze birimleri yerleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Atina'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dendias, her iki ülkenin de NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin Yunanistan için "birincil tehdit" olarak söyledi ve hedef alan açıklamalarını peş peşe sıraladı.

"TÜRKİYE TEHDİT EDİYOR" DEDİ

"Küresel Bir Bakış Açısıyla Yunanistan" başlıklı bir forumda konuşan Dendias, Yunanistan'ın 1952'de NATO'ya katıldığından beri stratejik bir çelişkiyle boğuştuğunu belirterek, ülkenin en büyük güvenlik riskinin Türkiye'den kaynaklandığını savundu.

Yunanistan'ın yalnızca kendini savunmaya çalıştığını, Türkiye'nin ise Yunan egemenliğini "tehdit ettiğini" iddia eden Dendias, "Yunanistan, NATO üyesi olduğu 1952’den beri bir çelişki içinde yaşıyor.

NATO üyesi Yunanistan için en önemli tehdit, İttifak’ın bir başka üyesi Türkiye’den geliyor. Yunanistan kendini savunuyor Türkiye ise tehdit ediyor” dedi.

Ardından da “karayı ordu, denizi donanma, havayı da savaş uçakları korur” şeklindeki doktirini değiştireceklerini söyleyerek, yeni doktrinin ana hatlarını anlattı.

YENİ STRATEJİLERİNDEN BAHSETTİ

Yeni stratejiyi özetleyen Dendias, Ege Denizi'ni yalnızca deniz kuvvetlerinin koruyabileceği yönündeki inancı reddetti.

Modern tehditlerin, milyarlarca euroluk firkateynleri çok daha ucuz insansız sistemlere karşı savunmasız hale getirdiğini ve bu nedenle Yunanistan'ın ada coğrafyasına yayılmış füze tabanlı bir caydırıcılığa yöneleceğini söyledi.

"DOKTRİNİMİZİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİK"

Şimdiye kadar olduğu gibi Ege’yi donanmanın savunması anlamsız. Yeni fırkateynler, yeni savaş gemileri Ege gibi dar bir denizde sınırlı faaliyet göstermek ve modern tehditlere maruz kalmak için çok pahalı araçlardır.



Değeri 1 milyar Euro olan bir fırkateyni, değeri birkaç bin euroluk bir İHA ile imha edebilirsiniz. Bu yüzden doktrinimizi tamamen değiştirdik.



Ege, sadece donanma tarafından korunmayacak. Ağırlıklı olarak, binlerce değilse bile yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle korunacak.



Ege’de denizi karadan (adalardan kastediyor) kapatacağız. Böylece donanmanın operasyonları da bu dar denizle sınırlı kalmayacak.

İSRAİL'DEN TEDARİK DESTEĞİ

Dendias, beş kategoride füze sisteminin Türkiye-Yunanistan kara sınırına ve Ege adalarına konuşlandırılacağını ve Atina'nın bunların önemli bir kısmını İsrail'den tedarik etmeyi planladığını belirtti.

Programın Yunanistan'ın "sadece denizi değil, havayı da mühürlemesini" sağlayarak Ege Denizi üzerinde entegre bir operasyonel balon oluşturmasını sağlayacağını iddia etti.

TÜRKİYE'NİN İHA GÜCÜNDEN BAHSETTİ

Hızla gelişen bir savaş alanına değinen Dendias, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki genişlemesini vurguladı. Türkiye'nin konuşlandırılmaya hazır "bir milyondan fazla İHA"ya sahip olduğunu söyledi.

"YUNAN ASKERİ EĞİTİM ALMALI"

Bunu Yunanistan için büyük bir zaaf olarak nitelendiren Dendias, Yunan Ordusu'nun "insansız savaş çağı" olarak tanımladığı döneme geçiş sürecinde her Yunan askerinin İHA eğitimi alması gerektiğini savundu.

Dendias şöyle devam etti;

"YUNAN ORDUSU İHA ÇAĞINA GİRMELİ"