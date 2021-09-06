Yunanistan'ın Akıncı TİHA'lar karşısında İsrail'le yeni füze anlaşması

Silah teknolojisinde Türkiye gücüne güç katmaya devam ederken, Yunanistan bu durum karşısında panik yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türkiye, hava savunma sistemleri üzerindeki çalışmalarında büyük hız kazandı.

Türkiye'nin dışa bağımlılık oranında büyük düşüş yaşanırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılan son milli savunma sanayii ürünümüz Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) oldu.

TİHA'ların teslimatı, Yunan basınında geniş yer bulurken Yunanistan TİHA'lara karşı yeni bir hazırlık içine girdi.





İSRAİL FÜZELERİ SATIN ALINIYOR

Yunanistan, Meriç sınır hattına ve adalara güdümlü füze yerleştireceğini açıkladı.

Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem yaşayan Yunanistan hükümetinin yeni sistemler için İsrail ile 250 milyon euroluk ön anlaşma imzaladığı belirtildi.

25 FÜZE SİSTEMİ

Türkiye karşısında daha önce farklı askeri anlaşmalar imzaladığı İsrail'le Spike NLOS füzeleri için masaya oturan Yunanistan, füzeleri adalara yerleştirmek için 25 sistem satın alacak.

Bayraktar Akıncı TİHA teslimat ve mezuniyet töreni videosu VİDEO







