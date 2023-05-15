Yurt dışı oyları neden geç sayılıyor? YSK Başkanı ilk ağızdan açıkladı YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yener, yurt dışındaki seçmen sayısında yaşanan artış ve parti sayısının fazlalığı nedeniyle gecikmenin yaşandığını bildirdi.

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Türkiye, sandıktan çıkacak resmi sonuçlara kilitlendi.

Oyların sayımı sürerken yurt dışından gelen oyların durumu merak ediliyordu.

Yurt dışı oylarının geç sayımı nedeniyle YSK Başkanı Ahmet Yener kameraların karşısına geçti.

"Genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'tür"

Yener, şu ana kadar açılan sandık oranının yüzde 87,13 olduğunu bildirdi.

Yener daha sonra ise yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin nedenlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğunu belirten YSK Başkanı Yener, "Yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30.8'dir. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'tür" dedi.

"Seçmen sayısı ve partilerin fazlalığı göz önüne alındığında bu gecikme normal"

"Yurt dışı oylarının geç sayıldığına ilişkin hususa da değinmek istiyorum" diyen Yener, "2018 verilerine göre 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı, 2018 yılında seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023'te 24 olması göz önüne alındığında bu gecikme normaldir" ifadelerini kullandı.