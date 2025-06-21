Yurt genelinde 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmen yakalandı

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik denetimler sürdürülüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ülke genelinde düzenlenen denetimler kapsamında, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 412 bin 887 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 446 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

"15 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ VE 446 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlediğimiz denetimlerimizde; 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 412 bin 887 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 446 düzensiz göçmen yakalandı.

"28 BİN PERSONEL İLE 14 BİN YER KONTROL EDİLDİ"

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 28 bin 874 personel, 9 bin 155 ekip ile 5 bin 772 noktada; 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi.

"GERİ GÖNDERME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE, TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNMAKTADIR"