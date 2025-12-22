Yusuf Güney, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz ay başlatılan soruşturma kapsamında, birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ve ünlülerle de yakın ilişkileri olduğu bilinen Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan faydalanması sonrası ise yeni gözaltılar için düğmeye basıldı.

DANLA BİLİC, İREM SAK, ALEYNA TİLKİ...

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki ve İrem Sak gibi ünlü isimler gözaltına alındı.

Aynı operasyonda ismi geçen ancak yurt dışında oldukları belirlenen bazı ünlü isimlere yönelik ise yakalama kararı çıkarıldı.

YUSUF GÜNEY EVİNDE BULUNAMAMIŞTI

Yurt dışında firari olarak bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı için başsavcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aynı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı.

BUGÜN GÖZALTINA ALINDI

Sanatçı Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın adliyeden aktardığına göre Güney, sağlık kontrolünden sonra soruşturma kapsamında saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Güney'den saç ve kan örneği alındığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Saç ve kan örneği alınan Yusuf Güney, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Güney, kısa da bir açıklama yaptı ve şöyle dedi;

"İNSAN KARALAMAK KOLAY"

Herkese sevgiler. Bu ülkede insan karalamak ne kolay. 10 gündür hastalıklarla mücadele ediyordum. Telefonları kapattım. Kendimi iyileştirmek için. Elemanın bir tanesi adımı vermiş; "o da içiyor" demiş. Tek olay bu. Aramam çıkmış. Telefonu açtım dedim geliyorum, özür dilerim beklettiğim için. Gittim ifademi verdim. Kan, idrar, saç tahlili verdim. Sonuçları bekliyorum."

MELİSA DÖNGEL DE YURT DIŞINDAN DÖNDÜ, İFADE VERDİ

Öte yandan daha önce adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel'in pazar günü gözaltına alındığı, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Döngel, yaptığı açıklamada ise şöyle dedi;

Son günlerde hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.



Basında hala yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır



Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim.



İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım.



Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI VARDI: ASTRAL SEYAHAT İLE AYA GİDİYORUM

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yusuf Güney, sık sık astral seyahat yaptığını söylemişti.

Açıklamaları bir hayli dikkati çeken Güney, insanların Allah'la konuşmayı bilmediklerini, astral seyahat sayesinde de aya gidip geldiğini ve çok fazla şey bildiğini söylemişti.

"BİLDİKLERİMİ KONUŞURSAM UYUYAMAZSINIZ"

"Önceki hayatımda Urfa’da bir lahmacundum" diyen Yusuf Güney, katıldığı her yayında bildiği şeyleri söylemediğini aksi halde insanların etkileneceğini belirtiyordu.

Güney, "Bildiklerimin yüzde 5'ini konuşursam uyuyamazsınız." demişti.

Güney'in açıklamaları bu kadarla da sınırlı değil.

"UZAYLILAR İLE TANIŞTIM"

Güney, uzaylılar ile tanıştığını, buzulların arkasında bir hayat olduğunu, orada insan olmayanların yaşadığını, uzun süre komada kaldıktan sonra vefat eden Kenan Işık'ın astral seyahatte olduğunu ve madde etkisindeyken de bedenin ruhun çıkışına izin vermediğini söylemişti.

"DÜNYA ÜZERİNDE SEVGİLİM YOK"

"Gelecekte olacak felaketleri önceden görüyorum" diyen Yusuf Güney, "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de bir hatunla beraberim." diyerek bakışları üzerine çekmişti.