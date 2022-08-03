Zelensky’den tahıl gemisi açıklaması: Devamlılık önemli

Vladimir Zelensky yaptığı açıklamada, limanda bekleyen daha fazla gemi olduğunu ve tahıl sevkiyatının devamlılığının gerekli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin devreye girmesiyle birlikte, 'Ukrayna'daki tonlarca tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağı' sorunu çözüldü.

Türkiye'nin arabuluculuğunda sayesinde, Rusya ve Ukrayna arasında "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması" yapıldı.

Zelensky'den açıklama geldi



Dünyadaki çeşitli ülkeler, Türkiye'yi tebrik ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Odesa’dan yola çıkarak İstanbul Boğazı’na gelen tahıl gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şimdiki amacımız devamlılık"

DHA'nın haberine göre; ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Vladimir Zelensky, "Bugün, Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi, Karadeniz'deki özel bir koridordan geçerek İstanbul Boğazı’na ulaştı. Şimdiki amacımız devamlılık.

Diğer gemiler de var. Hem yükleme yapanlar hem de limana yaklaşan gemiler var. Süreklilik ve düzenlilik gerekli ilkedir. Tarım ürünlerimizin tüm tüketicilerinin buna ihtiyacı var. Ukrayna tarım ihracatını eski haline getirmenin neden önemli olduğu hakkında çok şey söylendi.

Şimdi sadece bir detay ekleyeceğim. Çiftçilerimizin ve tarım şirketlerimizin gelecek yılın ekimi için yeterli kaynağa sahip olması için bu yıl ihracata ihtiyaç var. Bu, ülkemiz için de bir gıda güvenliği meselesidir. Şimdi önümüzdeki yılı güvence altına alıyoruz." dedi.