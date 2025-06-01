Zelensky: Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak

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Barış masası bir kez daha İstanbul'da kurulacak.

Türkiye, barış için diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya devam edecek gibi duruyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapıldı.

Bu görüşmelerden esir takası anlaşması çıkarken, geçtiğimiz günlerde Moskova'da Putin ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir kez daha görüşmeler için İstanbul'u işaret etmişti.

Bunun akabinde Kremlin cephesinden yapılan açıklamada da 2 Haziran'da görüşmeler için heyetin İstanbul'da olacağı belirtildi.

Konuya dair yeni bir gelişme daha yaşandı.

UKRAYNA'DAN KREMLİN'E YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna heyetini İstanbul'daki barış görüşmelerine katılmak üzere görevlendirdiğini duyurdu.

Zelenskiy açıklamasında, "Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul'da olacak" ifadelerini kullandı.

RUS HEYETİ YARIN SABAH İSTANBUL'DA OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yaptığı açıklamada, Rus heyetin pazartesi günü İstanbul'da olacağını duyurmuştu.

Peskov, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar." demişti.

BAKAN FİDAN: İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER TAÇLANDIRILSIN

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelensky'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz." demişti.