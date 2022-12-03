Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor…

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, saldırı girişimleri için de tetikte bekliyor.

MSB duyurdu

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin dalı bölgerine taciz ateşi açan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamayı "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz" sözleriyle duyurdu.

2 terörist öldürüldü

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."