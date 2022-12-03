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    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 03.12.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 12:04
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    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü

    Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor…

    Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, saldırı girişimleri için de tetikte bekliyor.

    MSB duyurdu

    Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin dalı bölgerine taciz ateşi açan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamayı "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz" sözleriyle duyurdu.

    2 terörist öldürüldü

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü #1


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