Zırhlı Amfibi Hücum Aracı TSK'ya teslim edildi Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak ZAHA Projesi'nde TSK'ya 9 araç teslim edildi. Aracın son kullanıcısı Deniz Kuvvetleri olacak.

ensonhaber.com

Türkiye Savunma Sanayiide başarılarına devam ediyor.

Dünyada kendinden söz ettirdiği projelerine devam eden savunma sanayii bir başarıya daha imza attı.

Deniz piyadelerine sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hizmete hazırlandı.

Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle alanında en iyisi olarak kaydedildi.

Çıkarma operasyonlarında gemi ve sahil arasındaki mesafeyi yüksek süratte kat etme yeteneğine sahip.

9 araç teslim edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak ZAHA Projesi'nde ilk teslimat TSK'ya yapıldı. Teslimatta 9 araç TSK'ya teslim edildi.

"Bu Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor"

Teslimde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:

Hem hava, hem kara kuvvetlerimiz kullanacak.



Amfibi özelliğe sahip dünyada çok az örneği bulunan belki de dünyanın en iyisi.



Gerek içindeki donanımlar ve kabiliyetleriyle gerek atış gücüyle beraber üstüne koyacağınız sistemlerle beraber çok değişik bir formata bürünebiliyor.



Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun diyoruz. Bir tekne gibi şimdi, ileri geri her türlü manevrayı yapabiliyor. Bu kadar ağırlıkta bir zırhlı aracın suda rahat gidebilmesi bir başka özellik, bu Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor.

Karaya çıkması planlanıyor

Harekatın çıkarma safhasında araçlar, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve aradaki birkaç kilometrelik mesafeyi, yüksek süratle kat ederek, birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor.

Karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.

Hem karada hem denizde

Zırhlı amfibi hücum araçlarının, görev tanımlarının gereğince çift doğalı araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor.

Dünyada sayılı üretim yapılıyor

Dünyada çok az sayıda ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor.

NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek bir firma bulunuyor.