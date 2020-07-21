Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihleri hakkında, “Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından meslek liseleri hakkında paylaşım yaptı.

"MESLEK LİSELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZ, ÜLKENİN GELECEĞİNDE BUGÜNDEN SÖZ SAHİBİ OLUR"

Selçuk paylaşımında, “Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al” ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk: Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver- İZLE