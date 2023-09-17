Zorunlu arabuluculuk uygulamasında son durum: 15 günde 14 bin 385 başvuru Kira fiyatlarındaki fahiş artış ve konut sıkıntısının artması kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarını körükledi. Yargıda biriken dosya yükünü sonlandırmak için 1 Eylül'de zorunlu arabuluculuk sistemi getirildi. Sisteme başvuru ise rekor düzeye ulaştı.

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AA

Kira anlaşmazlığında taraflar önce arabulucuya gidiyor.

Tarafsız arabulucular kiracı ve ev sahibinin menfaatlerini karşılıklı koruyacakları bir çözüm sunuyor.

Taraflar yine de anlaşamazlarsa adliyelerdeki dava sürecine geri dönülüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı hukuk uyuşmazlıklarının giderilmesi için 1 Eylül'de hayata geçirilen zorunlu arabuluculuk uygulamasına 15 günde 14 bin 385 başvurunun yapıldığını bildirdi.

"Zorunlu arabuluculuk sistemi ile taraflar yıllarca süren davalardan kurtuluyor"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Eylül'de başlatılan zorunlu arabuluculuk sistemi ile tarafların yıllarca süren davalardan kurtularak dostane ve barışçıl bir çözüme kavuştuklarını belirtti.

"Anlaşma sağlanamadığında 2 saatlik arabuluculuk ücreti devletten"

Anlaşma sağlanamadığında 2 saatlik arabuluculuk ücretinin devlet tarafından karşılandığını anımsatan Tunç'un bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

Anlaşmalar sayesinde taraflar maddi ve manevi olarak yıpranmadan serbest iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı sonlandırarak toplumsal barışa hizmet ediyorlar, hem de yargının iş yükü azalıyor.

Zorunlu arabuluculuk sistemine başvuru yapılan konular:

1 Eylül'den itibaren ilk 15 günde, kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 12 bin 1, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 1.241, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklı 893, komşuluk hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklı 114, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 68 başvuru olmak üzere yeni alanlarda toplamda 14 bin 385 başvuru yapıldığını kaydetti.

Arabuluculuk görüşmelerinden örnekler

Paylaşımında, sonuçlanan bazı arabuluculuk görüşmelerine de yer veren Tunç, "İşte, anlaşmayla sonuçlanan arabuluculuk görüşmeleri sonunda memnuniyetlerini bizlere ileten vatandaşlarımızdan bazıları" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)