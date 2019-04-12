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Güney Kıbrıs ile Lübnan doğalgaz anlaşması yaptı

Akdeniz'deki petrolü paylaşmayı planlayan iki ülke eylül ayında adım atılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 08:42..
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Güney Kıbrıs ve Lübnan, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz çıkarma bölgelerine yönelik bir anlaşma için çalıştıklarını duyurdu.

"7 MAYIS ÜZERİNDE ANLAŞTIK"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, petrol ve gaz alanında bir anlaşma için hazırlık safhasında olduklarını açıkladı. Güney Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristodulides ile Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyen Basil, "Anlaşmanın noktalarını ve ihtilaflı noktaları ele almak için ilk tarih olarak 7 Mayıs üzerinde anlaştık." dedi.

Güney Kıbrıs ile Lübnan doğalgaz anlaşması yaptı

Takvime ilişkin bilgi veren Basil, ikinci aşama olarak haziranda bir zirve düzenleneceğini belirtti. Basil, "Eylülde petrolün paylaşımı konusundaki anlaşmayı tamamlamaya çalışacağız. Böylelikle iki ülkenin hükümetleri anlaşma için görüşmeleri başlatabilir." diye konuştu.

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