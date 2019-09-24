Güneydoğu'da kaçak elektrik oranı yüzde 54

Dicle Elektrik görevlileri, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Batman'da çevik kuvvet eşliğinde denetim yaptı.

YÜZDE 80'LERDEN DÜŞTÜ

Denetimlere katılan Dicle Elektrik Dağıtım Enerji Kayıpları Kontrol Müdürü Hakan Özcan, 2013 yılında faaliyete başladıklarında sorumlu oldukları Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kaçak elektrik kullanımının yüzde 80'lerde olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarla bu oranın yüzde 54'e gerilediğini söyledi.

BİR HAFTADA 850 KAYIT DIŞI TESPİT EDİLDİ

Batman'da son 1 haftada 3 bin 674 abone denetiminde 850 kayıt dışı elektrik tüketimi tespit edildiğini ifade eden Özcan, "2013 yılında şirket olarak burayı devraldığımızda bu oran yüzde 80'ler bandındaydı. Batman'da son bir haftada çoğunlukla güvenlik güçleri eşliğinde gerçekleştirilen 3 bin 674 abone denetiminde, 850 kayıt dışı elektrik tüketimi tespit edildi. Kayıt dışı elektriği tüketenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Gerek sahada yatırım faaliyetlerimizle gerek teknolojik yatırımlarımızla gerek denetim ve ıslah faaliyetlerimizle, bu oranı yüzde 80 bandından yüzde 54'e düşürmüş bulunmaktayız. Tabii hedefimiz, bunu daha da aşağıya çekip minimize etmek." dedi.

"12 MİLYAR KİLOVAT SAAT SİSTEME KAYITLI OLMAYAN ENERJİ"

Kayıt dışı elektrik tüketiminin ekonomik boyutuna da değinen Özcan, yıllık yaklaşık 12 milyar kilovat saat sisteme kaydolmayan enerjinin olduğunu söyledi. Özcan, şöyle konuştu: "Normal bir tüketim yapan abone ile kaçak elektrik kullanımı yapan bir abone arasında 7 ile 10 kata bir tüketim farkı oluşmaktadır. Bu tüketim farkı da israfı gözler önüne sermektedir. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan bir enerji olduğu için sisteme, şebekeye, hatlara, abonenin kendi evinde kullandığı beyaz eşyaya, kısacası ülke ekonomisine zararı inanılmaz boyutlara yükseliyor. Mevsimsel olarak yazın tarımsal sulamalardan, soğutmalardan, klimalardan kaynaklı, kışın ise ısınmadan dolayı tüketimlerimiz artıyor. Sahada abone engeli ile karşılaştığımız durumlar oluyor. Ayrıca bölgemizde abonesiz bir tüketim söz konusudur. Bu abonesiz tüketimleri kayıt altına almak için fiili kullanıcıları tespit etmemiz gerekiyor. Bu durumlarda abone engeline maruz kalabiliyoruz. Biz dağıtım şirketi olarak gerekli altyapı çalışmalarımız, yatırımlarımız, teknolojik çalışmalarımız gerekse sahada yürüttüğümüz faaliyetlerle bu oranla mücadele etmeye çalışıyoruz. Fakat bu geçmişten bu yana gelen bir alışkanlık olduğu için bu noktada aynı hassasiyeti abonelerimizden, vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Biz ne kadar mücadele ediyorsak; aynı hassasiyeti, duyarlılığı abonelerimizden bekliyoruz. Desteklerini talep ediyoruz. Bizlere 7 gün 24 saat çağrı merkezi ve müşteri memnuniyeti merkezimizden ulaşabilirler."