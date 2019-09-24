taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6885
Euro
6.2583
Altın
1520.65
Borsa
101831.31
Gram Altın
277.856
Bitcoin
55316.65

Güneydoğu'da kaçak elektrik oranı yüzde 54

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 54 seviyesinde.

DHA | 24.09.2019 - 14:33..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Güneydoğu'da kaçak elektrik oranı yüzde 54

Dicle Elektrik görevlileri, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Batman'da çevik kuvvet eşliğinde denetim yaptı.

YÜZDE 80'LERDEN DÜŞTÜ

Denetimlere katılan Dicle Elektrik Dağıtım Enerji Kayıpları Kontrol Müdürü Hakan Özcan, 2013 yılında faaliyete başladıklarında sorumlu oldukları Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kaçak elektrik kullanımının yüzde 80'lerde olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarla bu oranın yüzde 54'e gerilediğini söyledi.

Güneydoğu'da kaçak elektrik oranı yüzde 54

BİR HAFTADA 850 KAYIT DIŞI TESPİT EDİLDİ

Batman'da son 1 haftada 3 bin 674 abone denetiminde 850 kayıt dışı elektrik tüketimi tespit edildiğini ifade eden Özcan, "2013 yılında şirket olarak burayı devraldığımızda bu oran yüzde 80'ler bandındaydı. Batman'da son bir haftada çoğunlukla güvenlik güçleri eşliğinde gerçekleştirilen 3 bin 674 abone denetiminde, 850 kayıt dışı elektrik tüketimi tespit edildi. Kayıt dışı elektriği tüketenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Gerek sahada yatırım faaliyetlerimizle gerek teknolojik yatırımlarımızla gerek denetim ve ıslah faaliyetlerimizle, bu oranı yüzde 80 bandından yüzde 54'e düşürmüş bulunmaktayız. Tabii hedefimiz, bunu daha da aşağıya çekip minimize etmek." dedi.

Güneydoğu'da kaçak elektrik oranı yüzde 54

"12 MİLYAR KİLOVAT SAAT SİSTEME KAYITLI OLMAYAN ENERJİ"

Kayıt dışı elektrik tüketiminin ekonomik boyutuna da değinen Özcan, yıllık yaklaşık 12 milyar kilovat saat sisteme kaydolmayan enerjinin olduğunu söyledi. Özcan, şöyle konuştu: "Normal bir tüketim yapan abone ile kaçak elektrik kullanımı yapan bir abone arasında 7 ile 10 kata bir tüketim farkı oluşmaktadır. Bu tüketim farkı da israfı gözler önüne sermektedir. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan bir enerji olduğu için sisteme, şebekeye, hatlara, abonenin kendi evinde kullandığı beyaz eşyaya, kısacası ülke ekonomisine zararı inanılmaz boyutlara yükseliyor. Mevsimsel olarak yazın tarımsal sulamalardan, soğutmalardan, klimalardan kaynaklı, kışın ise ısınmadan dolayı tüketimlerimiz artıyor. Sahada abone engeli ile karşılaştığımız durumlar oluyor. Ayrıca bölgemizde abonesiz bir tüketim söz konusudur. Bu abonesiz tüketimleri kayıt altına almak için fiili kullanıcıları tespit etmemiz gerekiyor. Bu durumlarda abone engeline maruz kalabiliyoruz. Biz dağıtım şirketi olarak gerekli altyapı çalışmalarımız, yatırımlarımız, teknolojik çalışmalarımız gerekse sahada yürüttüğümüz faaliyetlerle bu oranla mücadele etmeye çalışıyoruz. Fakat bu geçmişten bu yana gelen bir alışkanlık olduğu için bu noktada aynı hassasiyeti abonelerimizden, vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Biz ne kadar mücadele ediyorsak; aynı hassasiyeti, duyarlılığı abonelerimizden bekliyoruz. Desteklerini talep ediyoruz. Bizlere 7 gün 24 saat çağrı merkezi ve müşteri memnuniyeti merkezimizden ulaşabilirler."

Güneydoğu'da kaçak elektrik oranı yüzde 54



Güneydoğu'da kaçak elektrik oranı yüzde 54

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da deprem oldu

İstanbul'da deprem oldu

303
12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

100
İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

280
Fikret Orman istifa etti

Fikret Orman istifa etti

252
Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

379
FETÖ soruşturması sürüyor

FETÖ soruşturması sürüyor

106
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir