Gürültü yapan komşusunu şikayet etti diye vuruldu

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A., kahvehane işleten Atakan B.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet etti.
POLİS UYARINCA SİNİRLENDİ
Polis tarafından uyarılmasına sinirlenen Atakan B., dün akşam sahilde karşılaştığı Hüseyin A.'yı, tabancayla bacağına 3 el ateş ederek yaraladı. Hüseyin A. ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan Atakan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Hüseyin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.