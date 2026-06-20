Gustavo Alfaro: Biri size Paraguay öldü derse şüphe duyun

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde karşı karşıya geldiği Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Takım karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMİN EN GÜZEL GECELERİNDEN BİRİNİ YAŞATTILAR"

Alfaro, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar." dedi.

"BİR FİNALE ÇIKACAKLARINI BİLİYORDUM"

Sözlerine devam eden Gustavo Alfaro, "Eğer biri size 'Paraguay öldü' derse şüphe duyun. Hemen inanmayın. En kötü yenilgi, kendine olan inancını kaybetmektir. Oyuncularım, bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum." sözlerini sarf etti.