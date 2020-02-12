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Hadise, Kaan Yıldırım aşkı

Hadise, sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığı şeklinde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 12.02.2020 - 10:50..
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Son zamanlarda giydiği dekolteli elbiselerle ve cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, şimdi de aşk hayatıyla konuşulmaya başladı.

KÖPEK KAAN'IN

Hadise, dün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Uzun bir süredir adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin beraber poz verdiği köpeğin, Kaan Yıldırım’a ait olduğu iddia edildi.

HEMEN YALANLADILAR

Hadise’nin geçen yıl kasım ayında yaptığı “Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama  ben evlendim demem" açıklaması ise tekrar gündeme getirildi.

Öte yandan şarkıcının menajeri tarafından, bu aşk iddiaları yalanlandı.

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı

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