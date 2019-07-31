Hadise kardeşinin doğum gününü kutladı

Geçtiğimiz aylarda anne Gülnihal Açıkgöz, intihar teşebbüsünde bulunmuş, bu olayla birlikte Açıkgöz kardeşlerin arası açılmıştı.

DOĞUM GÜNÜ KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRDI

Uzun bir süredir küs olan kardeşleri, doğum günü bir araya getirdi.

Yaptığı dansla sosyal medyada olay olan Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz'ün doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

"SENİN ARKANDA DAĞ GİBİ ABLAN VAR"

Hadise, fotoğrafın altına, "Zaman geçtikçe yaralar kapanır, zaman geçtikçe kalpler tekrar birleşir. Kalplerimiz bir... Seni her kötülükten korurum. Senin arkanda dağ gibi ablan var, ben varım... İyi ki doğdun kuzumi, her şey gönlünce olsun. Seviyorum seni." yazdı.

Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu VİDEO